Cihad Erginay kimdir? Kabil Büyükelçiliği görevine getiren Cihad Erginay kaç yaşında, nereli, hangi okuldan mezun?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirilirken, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği görevine Cihad Erginay’a getirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

CİHAD ERGİNAY KİMDİR?

Cihad Erginay 24 Eylül 1966 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ulaslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1988 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2009-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanı Özel Müşaviri olmuş, 1 Mayıs 2011-17 Haziran 2014 tarihleri arasında Prag Büyükelçisi olarak görev yapmış 1 Temmuz 2014 - 31 Ekim 2016 tarihleri arasında ise Saraybosna Büyükelçisi olarak görev ifa etmiştir. 2016 - 2018 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşar Yardımcısı olmuştur. Ocak 2019 itibarıyla Madrid Büyükelçisidir. İngilizce bilmekte olup, evlidir.