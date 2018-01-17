Çiğ süt referans fiyatı 153 kuruş

Aralık ayı sonunda yapılan toplantıda referans fiyatın artırılması konusunda süt sanayicileri ile üreticiler anlaşmaya varmış, ancak bakanlık fiyat artışının enflasyonu artıracağı gerekçesi ile buna karşı çıkmıştı.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını 1 Şubat 2018'den itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 53 kuruşa yükseltti. Konsey'in bugün Ankara 'da yapılan toplantısında 1 Şubat-30 Haziran 2018 dönemi için çiğ süt referans fiyatının litre başına 1 lira 44 kuruş, hizmet bedeli 9 kuruş olmak üzere toplamda 1 lira 53 kuruş olması kararlaştırıldı.

Enflasyonu artırır diye ertelenmişti

Aralık ayı sonunda yapılan toplantıda referans fiyatın artırılması konusunda süt sanayicileri ile üreticiler anlaşmaya varmış, ancak Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcilerinin fiyat artışının enflasyonu artıracağını gerekçe göstererek karşı çıkmıştı. O toplantıda fiyatın 16 Ocak'ta belirlenerek açıklanması kararlaştırıldı. Dün yapılan toplantıda fiyat artışı kabul edildi. Böylece en son 2017 Eylül ayında litre başına 1 lira 30 kuruştan 1 lira 40 kuruşa çıkarılan çiğ süt referans fiyatı 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruşa çıkarıldı.

Fiyat artışı devam edecek

Serbest piyasada bazı bölgelerde Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği referans fiyatın üzerinde çiğ süt alımı yapılıyor. Önümüzdeki aylarda çiğ süt üretimine bağlı olarak fiyatın daha da artması bekleniyor. Bu nedenle 30 Haziran'ı beklemeden referans fiyatın bir kez daha artırılması gündeme gelebilir. (Dünya)