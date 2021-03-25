Çiğ köfte dürüm silah sayılsın! Savcıdan emsal niteliğinde talep

Türkiye'nin gündemine oturan 'acılı çiğ köfte' saldırısında yeni gelişme yaşandı. Savcı Afyonkarahisar’da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesi ile garson genci darp eden tutuksuz sanığın, fırlattığı çiğ köftenin silah sayılmasını istedi.

Afyonkarahisar'da verdiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle Yılmaz Koç'a (20) elindeki dürümü fırlatarak, darbeden Gurur Şenel hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Gurur Şenel'in, Yılmaz Koç'a fırlattığı çiğ köfte dürümünün ise 'silah' sayılması talep edildi.

Olay, 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki bir çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Gurur Şenel, acısız istediği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'a elindeki çiğ köfte dürümünü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden Gurur Şenel, Koç'a yumruklar savurdu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan Gurur Şenel'i yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Gurur Şenel, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

"ÇİĞ KÖFTE SİLAH SAYILSIN"

Olayla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Gurur Şenel'in, 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Gurur Şenel'in çiğ köftenin acı olması nedeniyle Yılmaz Koç ile tartıştığı, ardından öfkeye kapılıp, elindeki çiğ köfte dürümünü Koç'un yüzüne fırlatıp, küfrederek, darbettiğine yer verildi. Gurur Şenel'in elindeki dürümü Yılmaz Koç'a zarar verme kastıyla yüzüne fırlattığı, yüzüne vurup tekmelediği için 'kasten yaralama' suçunu işlediğine işaret edilen iddianamede, çiğ köfte dürümünün Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 'silah' olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. İddianamenin çiğ köfte dürümünün silah sayılmasına ilişkin bölümünde, "Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığıyla müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığına, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir" denildi.

Çiğ köfte işletmesinin sahibi Abdulkadir Demirel, Gurur ve Hüseyin Şenel kardeşlerin kendilerini ziyaret ettiğini ve çok olumlu bir görüşme yaptıklarını anlatarak, "Görüşme güzel geçti. Özür dilediler, çalışanımızdan bilhassa özür dilediler. Çiçek yaptırmışlar sağ olsunlar, böyle bir olayın yaşanmasını kendilerinin de istemediklerini ve üzgün olduklarını belirttiler. Bundan sonraki süreçte artık hukuki çerçevede devam edecek. Arkadaşımızın, çalışanımızın şikayeti devam ediyor. Artık bundan sonraki süreçte neler olur bilemiyorum. Bizim mala zarar vermeden dolayı bir şikayetimiz vardı, tabii arkadaşlar tahliye olmadan önce yakınları geldi. Özür dilediler, çok olumlu bir görüşme oldu. Zaten zararımız da karşılandı, o konu da hiçbir sıkıntı olmadı. Biz de şikayetimizi geri çektik" dedi.

'ÇİĞ KÖFTENİN SİLAH OLARAK SAYILABİLECEĞİ AKLIMA EN SON GELECEK ŞEYDİ'

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede çiğ köftenin silah sayılması yönündeki taleple ilgili de konuşan Demirel, "Hukukçu değilim ama biz de şoktayız. Yıllardır ben bu sektördeyim, çiğ köftenin silah olarak sayılabileceği aklıma en son gelecek şeydi. Hayırlısı olsun" diye konuştu.