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Çiftlikte çıkan yangında atlar yanarak can verdi

İHA |  18 Aralık 2020 Cuma - 7:46 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 7:46

Bursa'da Kent Ormanı içinde bulunan bir at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 10 at telef olurken, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.


 At çiftliği alev alev yandı.Olay merkez Nilüfer ilçesinde Kent Ormanının içinde bulunan bir at  çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, gece 03.30 sıralarında  bir at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 
 
Yangının büyümesiyle alevler kısa sürede çiftliği sardı. Dumanlar ve kokuları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, çiftliğe doğru ilerledi.
Çiftlikteki 10 tane at  yanarak telef olurken,  olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis  sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri  ilk etapta çiftlikte bulunan diğer hayvanları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Çiftlikte maddi hasar oluşurken, atlar yanarak telef oldu.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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