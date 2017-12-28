Çiftlikbank’ta olay! Devredip çıktı

Binlerce kişinin para yatırdığı şirketin sahibi şirketteki hisseleri devretti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da inceleme başlattığı Çiftlik Bank’ın 25 yaşındaki CEO'su tek başına elinde tuttuğu şirketi sessiz sedasız devretti ve müdürlükten ayrıldı.

İki bakanlığın operasyon için harekete geçtiği sanal çiftlik oyunu Çiftlik Bank'ın sahibi 25 yaşındaki Mehmet Aydın şirketteki hisselerini devretti ve şirketle tüm bağını bitirdi. Kurdukları sanal sistemle yüksek kar vaadi karşılığında vatandaşlardan para toplayan Çiftlik Bank önce Bursa'da olan şirket merkezini 23 Ekim'de İstanbul'a taşıdı.

Ardından şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın şirketin 15 milyon TL sermayesine tek başına hakim olduğu ortaya çıktı. Aydın, 22 Aralık'ta elinde tuttuğu şirket hisselerini Fame Game Hayvancılık Sanayi isimli şirkete devretti devir işlemi bugün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Bu şirketin sahibi olarak ise merkezi Kıbrıs'ta bulunan Famegame Software LTD görünüyor. Şirketin tek sahibi ve CEO'su olan Aydın'ın tüm hisseleri devretmesinin ardından yönetici müdürlüğü de bitmiş oldu.

215 MİLYON TL SERMAYENİN SAHİBİ OLAN ŞİRKETİN SERMAYESİ 10 BİN TL

Operasyon düzenlenen Çiftlik Bank'ın asıl sahibi resmi kayıtlarda Kıbrıs'ta kurulu olan Famegame Sofware LTD olarak görünüyor. Bu şirketin sermayesi 10 bin TL. Ancak bu şirketin sahibi olduğu Türkiye'de kurulu olan Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayesi 200 milyon TL. Fame Game ise sermayesi 15 milyon TL olan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited isimli şirketin sahibi oldu. Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited şirketi de Çanakkale Dora Gıda Ticaret Limited şirketinin sahibi olarak görünüyor.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Çiftlik Bank ile ilgili kapsamlı olarak başlatılan müfettiş incelemesinin sürdüğünü, incelemelerde 2 ortak firmanın daha ortaya çıkarıldığını ve iddia edilen 80 şarküteriyle ilgili de araştırma yapıldığını söyledi. Müfettişlerin inceleme sonucunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne iletildikten sonra Reklam Kurulunu da direkt toplantıya çağırıp, uygunsuz görünen durumlar saplanırsa cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. (Sözcü)