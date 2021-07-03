03 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 0.28 EURO 10,3240 0.32
USD 8,7000 0.57 ALTIN 498,990 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 20:13 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 20:13

Brezilya'da teslim olan ve bu gece havayoluyla İstanbul'a getirilmesi beklenen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak  bilinen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet  Aydın hakkında, 4 gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi.
 
Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen ve bu  sabah Türkiye saatiyle 09.40’ta havalanan THY’ye ait uçakla 22.30 sularında  İstanbul Havalimanı’na getirilmesi beklenen "Tosuncuk" lakaplı Aydın, Mali  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçakta gözaltına alınarak  işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine  götürülecek.
 
Hakkındaki yakalama kararları
 
Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın,  "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması"  suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit"  suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na  Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018,  "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı",  "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka  veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç  İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19  Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası  seviyede aranıyordu.

ETİKETLER

Brezilya Mehmet Aydın Çiftlik Bank
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.