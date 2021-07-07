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Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın servetini açıkladı!
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın’a 3 yıllık firarda kendisine kimlerin nasıl yardım ettiği ve mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın nerede olduğu soruldu. Bu arada Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aydın'ın ifadesinde mağdurların, mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu söylediği öğrenildi. Mehmet Aydın, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.