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Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın için hesap vakti!

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 18:50 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 18:50

"Tosuncuk" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesinin alınmasına bu gece başlanacağı ve 60 sayfa soru hazırlandığı öğrenildi. Aydın'ın yanında 300 sayfa evrak getirdiği kaydedildi.


İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacağı öğrenildi.  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi. Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.
 
NE OLMUŞTU?
 
Çiftlik Bank vurgunu sonrası ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu'na teslim olduğu Brezilya'dan cumartesi günü akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirilmişti. Uçakta kendisini getiren Interpol polisi tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. 
 

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