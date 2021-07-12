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Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın: Bitcoin’deki paramı 10’a katladım 1.5 milyar topladım...
Brezilya’da teslim olduktan sonra Türkiye’ye getirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ifadesinde Çiftlik Bank mağdurlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını anlattı.