Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman Türkiye'ye getirilecek?

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu. Mehmet Aydın, yaptığı videolu açıklamada, kısa süre içinde Türk elçiliğine teslim olacağını söylemişti. Bu açıklamasının ardından, Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi. Peki, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kaç yaşında? Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman Türkiye'ye getirilecek? İşte detaylar...

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırarak Cumhuriyet döneminini en büyük dolandırıcılığını gerçekleştiren sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi. Peki, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kaç yaşında? Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman Türkiye'ye getirilecek? İşte detaylar...

Çiftlik Bank kurucusu 31 yaşındaki Mehmet Aydın, iki yıl boyunca saadet zinciri kapsamında toplanan paralarla saklandı. Aydın, kullanıcıların gerçek parayla sanal sığır ve kümes hayvanları satın alarak gerçek dışı bir çiftliği donattığı bir bilgisayar oyun u kurup milyonlarca üyesini dolandırarak yurt dışına kaçmıştı. Teslim olacağına dair yayınladığı video ile tekrar gündeme gelen Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu.

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Yayınladığı videoda, Türk elçiliğine teslim olacağını söyleyen Mehmet Aydın'ın açıklaması şu şekilde;

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

TOSUNCUK MEHMET AYDIN KİMDİR?

Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa 'da tamamladı. . Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank CEO 'su Mehmet Aydın, Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi. Kendisinden 20 yaş küçük olan Sıla Aydın ile evlendi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın ocak ayında boşandığı iddia edilmişti fakat. Av. Yörük, açıklamasında "Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın'ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Türkiye'ye de gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Bu nedenle bugün mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçemizi sunacağız. Sıla Aydın ayrıca bugün koruma kararı başvurumuz olacak" dedi.

Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.

ÇİFTLİK BANK OLAYI

Çiftlik Bank'ın çalışma planı basitti: katılımcılara, yeni katılımcıların akını ile sağlanan yüksek bir gelir sözü verildi. Böylece 200 bin lira katkıda bulunanlara ayda 50 bin faiz sözü verildi. Ödemelerdeki kesintiler başlamadan önce sistem iki yıl çalıştı ve katılımcılar bir şeylerin yanlış olduğundan şüphelendiler. Kullanıcıların gerçek parayla sanal sığır veya tavuk satın aldığı bir bilgisayar oyunu yarattığını yazıyor. Tüm alıcılarına bir yılda %220 kâr sözü verdi. Aydın onlara, bu parayla gerçek bir hayvan çiftliği inşa edildiğini, bunun da ileride karlarını sağlayacaklarını söyledi.

Böylece genç dolandırıcı 80 bin vatandaşı 1 milyar dolara çıkarmayı başardı. Aldatmaca, yatırılan tutarlardan faiz almak için "Çiftlik Bank" oyununun ofisini ziyaret eden vatandaşlar, şirket temsilcilerinin hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolduğunu öğrenince büyük bir şok ile karşı karşıya kaldılar...

Vergileri en aza indirmek için Çiftlik Bank'ın Kuzey Kıbrıs 'ta kayıtlı olması, Türk makamlarının Mehmet Aydın'ı gözaltına almak ve toplanan parayı tutuklamak için derhal önlem almasına izin vermedi.

Mehmet'in kendisi, kardeşi Fatih ile birlikte soruşturmaya göre, önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan da Uruguay 'a kaçtığı iddia edildi.

Örgütün çalışmaları sırasında 77.843 kişiden toplam 511 milyon TL para toplandı.

Çiftlik Bank sistemine para yatıran binlerce kişi mağdur eden Aydın'ın yaklaşık 500 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edilmişti.