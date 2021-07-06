Gazetevatan.com » Gündem » Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın kayıtları ortaya çıktı! Rakibini kaçırmış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın kayıtları ortaya çıktı! Rakibini kaçırmış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın 5 yıl önce, rakip internet sitesi kuran eski çalışanını kaçırıp evinde sorguya aldığını gösteren kayıtlar çıktı. Aydın, kayıtta “Çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?” diyor...