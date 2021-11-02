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Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 18:33 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 18:42

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Türk adli makamları tarafından Uruguay'da  teslim alınan Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı  polisleri nezaretinde Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden  havalandıktan sonra saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.
 
Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet  Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince uçak altında gözaltına alınacak.
 
Fatih Aydın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet  Müdürlüğüne götürülecek.
 
Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin  tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.
 
 
"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık  kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal  varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının  araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket  yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari  olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla  yakalanmıştı.
 
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma  kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.
 

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