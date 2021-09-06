Çiftler tüp bebek tedavisi için Türkiye'yi tercih ediyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, bebek sahibi olmayan çiftlerin Türkiye’yi tercih etme sebeplerini sizler için anlattı.

Dünyadaki infertilite prosedürleriyle ilgili yüksek tedavi maliyetleri göz önüne alındığında, Türkiye'de tüp bebek tedavisi (IVF) çoğu zaman çiftlerin bütçesine çok daha uygundur. Son teknoloji hastanelerin çokluğu, deneyimli ve yüksek nitelikli üreme uzmanları ile ülkemiz sağlık hizmetlerinde anne ve baba olmak için cazip seçenekler sunmaktadır.

Tüp bebek merkezleri, uluslararası kabul görmüş sağlık standartlarına tam uyumlu ve dünyanın lider sağlık tesislerinin kalite seviyesinde sağlık hizmeti sunmaktadır. Türkiye’de uzun yıllardır yüksek gebelik oranları ile yardımcı üreme teknikleri uygulanmaktadır. IVF'nin yanı sıra her türlü jinekolojik ve endoskopik cerrahi tedavileri de büyük başarı ile uygulanmaktadır.

Çok modern kliniklerde yüksek kalitede tıbbi hizmet sunulmaktadır. Mikroenjeksiyon (ICSI), yardımlı tarama, IMSI ve blastosist transfer işlemleri gebelik şansını artırmak için başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

IVF ne kadar sürer?

Bir IVF döngüsünün tamamlanması genellikle yaklaşık 15 - 20 gün sürer. Yumurtaların olgunlaşması için yaklaşık 10 gün beklenmesi gerekir. Daha sonra, çiftlerin, yumurtalarının alınması ve döllenmesi için klinikte yaklaşık yarım gün geçirilir. 3 ile 5 gün sonra embriyoların rahme yerleştirilmesi için tekrar gelinir, ertesi gün çiftler ülkelerine dönebilirler.

Tüp bebek sonuçları, her çiftin kısırlık nedenlerine ve yaşlarına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Daha genç kadınlar genellikle daha sağlıklı yumurtalara ve daha yüksek başarı oranlarına sahiptir. Türkiye’de uygulanan yüksek teknolojiler sayesinde oldukça yüksek başarı oranlarına ulaşılabilmektedir.