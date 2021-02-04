Çiftler için 8 adımda kilo vermenin yolları!

Tek başınıza verdiğiniz radikal kararları gerçekleştirmek her zaman zordur. Ancak aldığınız kararı uygulamak için yanınızda bir destekçinizin olması işinizi kolaylaştırabilir. Araştırmalar sağlıklı yaşam tarzları uygulayan çiftlerin kilo verme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Peki, Partnerinizle nasıl kilo verirsiniz? Eşiniz veya partnerinizle birlikte kilo verebileceğiniz sekiz adımı Uzman Diyetisyen Ecem Ocak anlattı.

Kilo vermek istiyor, partnerinizin de size eşlik etmesini istiyorsanız diyet i birlikte yapmayı düşünebilirsiniz. Çift olarak diyete başlamak evde sağlıklı alışkanlıkları kalıcı hale getirme noktasında destek sağlayabilir. Çalışmalar sağlıklı yaşam tarzları uygulayan çiftlerin kilo verme ve kilo verme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Eşiniz veya partnerinizle birlikte kilo verebileceğiniz sekiz adımı Uzman Diyetisyen Ecem Ocak anlattı.

DİYETİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINI SAĞLIYOR!

Kendi başınıza kilo vermek bazen zor veya sıkıcı olabilir. Ama bu yola çıkarken bir partnerinizin olması, süreci hem keyifli hem de daha kolay geçirmenize yardımcı olabilir. Birçok çalışma da kilo verme sırasında bir diyet arkadaşının olmasının daha kolay kilo verdirdiğini ve sürdürülebilir olduğunu göstermiştir. Siz veya eşiniz kilo vermek istiyorsanız diyeti birlikte yapmayı düşünebilirsiniz.

8 ADIMDA KİLO VERMENİN YOLLARI

O halde, partnerinizle diyet yaparken aklınızda olması gereken sekiz öneri:

1) GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN:

İlişkinizdeki her şeyde olduğu gibi sağlıklı bir yaşam tarzında da iletişim çok önemlidir. Ne yapmak istediğinizi, kaç kilo vermek istediğinizi, hangi sürelerde bu kiloyu vermek istediğiniz gibi soruları birbirinize sorun ve konuşun. Yapması zor olan, uygulamada sıkıntı çekeceğinizi düşündüğünüz hedefler yerine gerçekçi hedefler belirleyin ki daha kolay ulaşabilin. Kimin ne istediğini bilirseniz herhangi bir sorunda motivasyonunuz düşmez ve uzun soluklu olur.

2) PORSİYONLARINIZI ÖLÇÜN:

Diyetteyken tüketeceğiniz yiyecekler ihtiyacınıza bağlı değişkenlik gösterecek, ikinizin de porsiyon miktarı aynı olmayacaktır. Bir partnerle kilo vermenin en güzel yanı birbirinizin porsiyonlarını ölçmektir. Diyet yaparken bazen porsiyon miktarına sadık kalmak zorlaşabiliyor, tabağınıza bir miktar daha fazla ekleyebiliyorsunuz. İşte burada sizin için ayarlanmış olan doğru porsiyon miktarını bilip, birbirinizi uyarmanız diyetin devamlılığı açısından önem kazanıyor.

3) KİLO VERME HIZI FARKLI OLABİLİR

Bir diyete aynı gün, aynı saat başlayabilirsiniz. Bu aynı hızda kilo verebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü kilo verme hızına yaş, cinsiyet, hastalık, kullandığınız ilaçlar gibi daha birçok faktör etki ediyor. Örneğin; erkeklerin metabolizması kadına göre daha hızlıdır. Erkekler daha kısa sürede kilo kaybedebilir. Partnerinizin daha fazla kilo kaybetmesi sizin motivasyonunuzu düşürürse muhtemelen karşı taraf da bundan olumsuz etkilenecektir. Hatırlamanız gereken tek şey hedefleriniz ve bu hedefe sakin ve istikrarlı olanın ulaşacağıdır.

4) DOLABINIZI SEBZE VE MEYVE İLE DOLDURUN:

Bir liste oluşturun ve beraber markete gidip haftalık alışverişinizi yapın. Kilo vermeye çalışırken sebze ve meyveler biliyoruz ki çok önemli. Çünkü hem düşük kalorili, hem de uzun süre tok kalmanızı sağlamaya yardımcı olur. Böylece dolabınızda var olan sebze ve meyvelerle hangi yemeği hazırlayacağınız veya neyi tüketmeniz gerektiğine kolaylıkla karar vermiş olursunuz.

5) TAM TAHILLI BESİNLERİ TOK TUTAR

Kilo verme sürecinde tam tahıllı besinlerin yeri çok önemli. Genellikle karbonhidratı hiç tüketmeme gibi bir karar alınıyor. Oysaki doğru seçim yapıldığı takdirde aksine fayda sağlayacaktır. Seçiminizi tam tahıllı gıdalardan yapın. Böylece hem vitamin, mineral, lif kaynağı almış olur, hem de tokluk hissetmenizi sağlar. Örneğin partnerinizle her hafta farklı bir tam tahıllı ekmek seçebilirsiniz.

6) SU İÇİN

Su, yaşamsal fonksiyonlarımızın devamı ve vücudumuzdaki toksik ögelerden arınmak için bizim hayati içeceğimiz. Maalesef ki toplumun en büyük sorunlarından biri su içmeyi unutmak oluyor. İşte burada partnerinizle birlikte karşılıklı olarak su hatırlatması yapıyor olmanız çok kıymetli. Eğer suyu içmekte zorlandığınızı düşünüyorsanız elma, limon dilimleri, kabuk tarçın, nane, salatalık vs. ekleyerek suyunuzu aromalandırabilir ve daha kolay bir şekilde tüketebilirsiniz. Günlük olarak suyu kadınların 2-2.5 litre kadar, erkeklerin de 3 litre kadar tüketmesi gerekiyor.

7) BİRLİKTE PİŞİRİN:

Partnerinizle diyet yapmanın en keyifli yanı birlikte ne yemek yiyeceğinizi düşünüp beraber mutfağa girip onu yapmanızdır. Bu hem sizin daha çok motive olmanıza yardımcı olacak, hem de sağlıklı yiyecek hazırlamanızı sağlayacaktır. Pişirirken yemekten zevk alacağınız, diyetin dışına çıkmadan sağlıklı alternatifler bulmaya özen gösterin.

8) BİRLİKTE EGZERSİZ YAPIN

Kilo verme programlarında diyete ek olarak düzenli egzersiz de çok önemli. Hem kilo vermeyi daha çok kolaylaştıracak hem de partnerinizle kaliteli bir zaman geçirmiş olacaksınız.

Birçok araştırma birlikte hareket etmenin daha kolay ve sürekli olduğunu gösteriyor. Çünkü her iki taraf da bir egzersiz planı olduğunu hatırlıyor ve buna sadık kalıyor. Böylece daha disiplinli davranmanızı sağlıyor. Her iki taraf da mutlaka haftalık 150 dakika yürüyüşü hedeflemelidir.