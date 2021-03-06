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Çiftçiye mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş karar! Resmen değişti

06 Mart 2021 Cumartesi - 0:24 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 0:24

Binlerce çiftçi bekliyordu ve belli oldu. Çiftçiye mazot ve gübre desteği 2021. Çiftçilerle ilgili önemli karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kararda çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri tablosunda değişikliğe gidildi.


2021 mazot gübre desteği ödemeleri araştırılıyor. Binlerce çiftçiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda tarımsal destek ödemelerinin deaylarına yer verildi. 
 
"BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ" başlığı ile yayımlanan düzenlemenin detayları şu şekilde:
 
"MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-1’indeki Bitkisel Üretim Destekleme Fiyatlarında yer alan “Mazot ve Gübre Desteği” bölümü ile “Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da)” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."
 

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