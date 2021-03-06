Çiftçiye mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş karar! Resmen değişti

2021 mazot gübre desteği ödemeleri araştırılıyor. Binlerce çiftçiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda tarımsal destek ödemelerinin deaylarına yer verildi.
"BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ" başlığı ile yayımlanan düzenlemenin detayları şu şekilde:
"MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-1’indeki Bitkisel Üretim Destekleme Fiyatlarında yer alan “Mazot ve Gübre Desteği” bölümü ile “Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da)” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."