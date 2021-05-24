Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır."
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- Çiftçiye güzel haber! Bakan duyurdu, ilk kez arttı
Çiftçiye güzel haber! Bakan duyurdu, ilk kez arttı
24 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:28 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 11:39