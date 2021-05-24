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Çiftçiye güzel haber! Bakan duyurdu, ilk kez arttı

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:28 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 11:39

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli güzel haberi duyurdu. Bir ilk yaşandı. Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var." dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimiz  (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda  açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin  spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade  etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır."
 

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