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Çiftçiye destek! 123 milyon lira...

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 12:37 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 12:39

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, 2020'de kentteki çiftçilere 123 milyon lira hibe desteği verildiğini belirtti.


Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız ve veteriner hekimlerle merkeze bağlı  Sungu beldesinde devlet desteğiyle kurulan işletmelerde incelemelerde bulunan  Aydın, tarım ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi  aldı.
 
Aydın, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve  Kalkınma İdaresince çiftçilere, 117 milyon lira nakdi, 6 milyon liralık ekipman  olmak üzere toplam 123 milyon lira hibe desteği verdiklerini belirtti.
 
 Verilen desteklerle kentte tarım ve hayvancılıkta büyük gelişmelerin  yaşandığını aktaran Aydın, "1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın neden olduğu  olaylar nedeniyle hayvancılıkta büyük bir düşüş oldu. İlimizde 2002 yılında  büyükbaş hayvan sayısı 220 bin civarında iken, yüzde 50 artışla 326 bine  yükseldi. 900 bine kadar düşen küçükbaş hayvan sayımız ise şu anda 1 milyon 230  bin civarında." dedi.
 
 Tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımlar sayesinde büyük şehirlere göç  edenlerin dönmeye başladığını anlatan Aydın, ekipman ve makine desteğinin, hem  çiftçilerin teknolojiyi daha iyi kullanmasını hem de ürün verimliliğinin  artmasını sağladığını vurguladı.
 
Kent genelinde 3 milyon 557 bin dönüm işlenebilen tarımsal alanın  bulunduğunu dile getiren Aydın, 17 bin 770 kayıtlı çiftçinin kent ekonomisine  yılda yaklaşık 6 milyar lira katkı sunduğunu belirtti.
 
 "Devletin verdiği destekle tesis kurduk"
 
Hibe desteğiyle 120 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Metin  Akyürek ise daha önce branda altında ve dar ahırlarda 2-3 büyükbaş hayvan  beslediğini söyledi.
 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yüzde 50 hibe desteğiyle 520  metrekarelik ahır yaparak ilk etapta 29 hayvan aldığını anlatan Akyürek, "Hedefim  kapasiteyi artırarak hayvan sayısını 130'a çıkarmaktır. Devletin desteğiyle  tesisimizi kurduk. Bundan önce yerimiz dar olduğundan dolayı çok sayıda hayvanım  telef oldu. Hibe desteği aldıktan sonra yaptığım ahırda hayvanlara daha rahat  bakabiliyorum." dedi.
 
  
 
 

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