Çiftçinin borçlarına erteleme! Çiftçinin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelendi!

Çiftçiye müjde... Belli oldu ve resmen açıklandı. Kritik Kabine toplantısı sona erdi ve beklenen destekler tek tek açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Kabine toplantısında çiftçiye ve esnafa can suyu olacak destekler görüşüldü. Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, salgının etkilerini hafifletmek ve çiftçinin rahat nefes almasını sağlamak amacıyla yeni desteği masaya yatırdı. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen ve ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçinin borçları için alınan yeni kararları duyurdu. Peki, Borçlara faizsiz erteleme geldi mi? Borçlar yapılandırılacak mı? Çiftçinin borçları ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında koronavirüsün ekonomik etkilerini aza indirmek amacıyla çiftçi ve esnafa bir dizi destek devreye alındı. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa ve çiftçiye verilecek destekleri tek tek açıkladı. Peki, Borçlara faizsiz erteleme geldi mi? Borçlar yapılandırılacak mı? Çiftçinin borçları ertelendi mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

"Salgın döneminde dünyada büyümeye devam edebilen nadir ülkelerden biri olduk. kısıtlamadan etkilenen sektörlere maaş, kira desteği hatta ötemelerini de yaptık. Vergi ve primle attığımız bu adımların yanında kredi kolaylığı gösterdik. Turizm sektörümüzü ayakta tutmak için ayrıca çalıştık, çabaladık.

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz.

ŞİRKETLERE NEFES KREDİSİ

Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de “nefes kredisi” adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım atıyoruz.

ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTELENECEK

Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.

2021 ALIM FİYATLARI

Ton başına bin 275 olan arpa fiyatını bin 750 liraya yükseltiyoruz. Nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlendi. Açıkladığımız alım fiyatları diğer alım kurumları için de referans alım olacak, farklı fiyatlandırma alınmayacak.