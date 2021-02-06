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Çiftçilere saldıran teröristler öldürüldü

DHA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 10:39 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 10:40

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenlediğini açıkladı. Çiftçilere ateş açıldığını gören komandoların anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
 

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msp pkk/ypg fırat kalkanı
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