Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Belgesi Sorgulama! Çiftçilere ÇKS uyarısı!

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde verilen desteklerden faydalanmak ve çiftçi belgesi alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt sistemine kayıt yaptırmak gerekiyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Belgesi Sorgulama!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde verilen desteklerden faydalanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Belgesi Sorgulama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

ÜRETİCİ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) İLE DESTEKLERDEN YARARLANACAK!

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt olabilmek ve çiftçi belgesi almak için E-Devlet üzerinden giriş yapılması gerekiyor. E-Devlet şifresi ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olunabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde verilen desteklerden faydalanmak için de çiftçi belgesi almak isteyen vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden kayıtlarını sağlayacak.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS başvurusu bulunmayan üreticiler düşük faizli kredi kullanamıyor, tarım sigortasına başvuramıyor. Çiftçilerin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararları doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Çiftçi belgesi kayıt ekranı üzerinden, Sahip olduğunuz tüm hayvancılık işletmelerinizi ve hayvanlarınızı görüntüleyebilir, hayvanlarınızın durumunu güncelleyebilirsiniz.

Tarımsal faaliyetlerinize ilişkin belgelerinizi görüntüleyebilir ve gereken belge başvurularında bulunabilirsiniz. Hayvancılık ve tarımsal desteklemelerden faydalanmak için ön başvurularınızı çiftçi belgesi ile yapabilirsiniz.

Hayvancılık ve tarım faaliyetlerine ilişkin genel başvurularınızı yapabilirsiniz. ALO 174 hattına gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerinizi bildirebilir ve daha önceden yaptığınız başvuruları takip edebilirsiniz. Hayvancılık ve tarım faaliyetleri kapsamında sahip olduğunuz bütün işletmelerinizi, varlıklarınızı, üretim bilgilerini, almış olduğunuz veya başvurduğunuz destekleri görüntüleyebilirsiniz. ÇKS başvurularınızda kaçıncı sırada olduğunuzu öğrenebilirsiniz.