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Çiftçi fotoğrafı paylaşınca gündem oldu! Hemen harekete geçildi
Bursa’nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililler, Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlattı.
İznik’in kırsal Çiçekli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hüseyin Saygın, mahalle meydanındaki üzerinde yazılar bulunan taşın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.