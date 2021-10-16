Çiftçi, esnaf yüz binleri kapsıyor! Devlet alacağından vazgeçti!

Çifti, esnaf yüz binleri kapsıyor! Devlet o parayı almaktan vazgeçiyor. Vergi Usul Yasası başta olmak üzere temel vergi yasalarında kapsamlı düzenlemeler getiren 65 maddelik paket Meclis’ten geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek. Yasaya göre kazançları ‘basit usulde’ kabul edilen mükellefler gelir vergisi ödemeyecek.

Küçük Esnaf yıllık beyanname vermeyecek. Diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. Böylece hükümet, basit usulde çalışan esnafa yönelik 235 milyon liralık vergi gelirinden vazgeçti. Devletten çiftçilere yapılan destek ödemelerinden gelir vergisi kesilmeyecek. Kamu kurumlarınca tarımsal destekler üzerinden yapılan kesintiler çiftçiye iade edilecek. Bunun için üreticinin yetkili vergi dairesine başvurması ve dava açmaması ve açılmış davadan vazgeçmesi gerekiyor. Bu konuda idarece de açılmış davalar da sürdürülmeyecek.

SANAL VERGİ DAİRESİ

Vergi işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeyi azaltmak amacıyla elektronik ortamda işlem hacmi genişletiliyor. Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulacak. Elektronik vergi daireleri, fiziki dairenin şubesi olarak yetkilendirilecek. Böylece kayıtlı mükellefler işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek. Vergi incelemeleri “uzaktan” yapılabilecek. Bu amaçla elektronik defter ve belgeler, dijital veri depoları ile teknolojik ekipman kullanılacak. Bu amaçla yasaya “elektronik defter beratı” ve “elektronik muhasebe fişi” tanımları eklendi.

DAHA AZ NAKİT

Kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek ve nakit kullanımının azaltılması amacıyla vergiden muaf esnaftan yapılan mal veya hizmet alımlarının belgesi gider pusulasının yerine geçecek. Bunun için belgenin bank, ödeme kuruluşları ve PTT aracılığıyla düzenlenmesi gerekecek. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası fatura hükmünde olacak. Esnafın ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmayacak.

Cumhurbaşkanı’nın Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yetkisi de genişletildi. Cumhurbaşkanı, yasada katalog halinde düzenlenen mallar için belirlenen matrahların alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar değiştirebilecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde, “Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için” denildi.

KARAVANDA VERGİ EŞİTLİĞİ

FİZİKSEL ve teknik özelliklerine göre farklı gümrük tarifesinde olan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tiplerinden aynı oranda vergi alınacak. Ayrıca motor silindir hacmine ve ÖTV matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlar tek oran üzerinden vergilendirilecek.

ÇİFTE VERGİYE İPTAL

VARLIK yönetim şirketlerine 5 yıl süreyle uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirildi. Çifte vergilendirmeden kaçınmak amacıyla başvuru şartları genişletildi. Mükellefler, çifte vergilendirmeye dair “kuvvetli emareler bulunduğu” iddiasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına başvurabilecek.