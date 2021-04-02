Çiftçi destek ödemeleri 2021 ne zaman verilecek saat kaçta? Tarımsal destek ödemeleri sorgulama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destekler ile ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada hububat baklagil, dane mısır desteği, yaş çay fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında çiftçinin hesaplarına 394.5 milyon lira yatırılacağını açıklandı. Peki, Tarımsal destek ödemeleri 2021 ne zaman ödenecek? Çiftçi destek ödemeleri 2021…

Çİftçiye destek ödemeleri bugün başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesini bugün saat 18.00 itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Çiftçi destek ödemeleri 2021 ne zaman hesaplara yatacak? Tarımsal destek ödemesi 2021 ne kadar?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekildedir:

"Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;

94 Milyon 362 Bin 593 TL,

Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye;

188 Milyon 561 Bin 122 TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye;

99 Milyon 585 Bin 662 TL,

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye;

9 Milyon 630 Bin 312 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye;

2 Milyon 374 Bin 498 TL,

Olmak üzere Toplamda 394.514.187 TL Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.