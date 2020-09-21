Olay, saat 15.30 sıralarında Kazlıçeşme-Yenikapı hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmaray seferlerinin yapıldığı güzergah üzerinde bulunan yüksek gerilim kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amaçlı Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Yapılan çalışma seferler normale döndü.
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- Çift yönlü durdurulan Marmaray seferleri normale döndü!
Çift yönlü durdurulan Marmaray seferleri normale döndü!
21 Eylül 2020 Pazartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 18:04