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Çift maske takmak işe yarıyor mu? Herkes merak ediyordu

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 20:45 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 20:48

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma, çift maske takmanın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu.


Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine  de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine Kovid-19  partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü.
 
Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen  partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay  kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.
 
Çalışma ekibinden Dr. John Brooks, yaptığı açıklamada, ortamdaki  herkesin çift maske takması durumunda ise partiküllerin yüzde 95’inin  engellendiğini kaydetti.
 
Brooks, "İlk zorluk, olabildiğince çok insanın maske takmasını  sağlamak. Bunun ardından da maske takanların o maskeden en iyi şekilde  yararlanmalarına yardımcı olmak." dedi.
 
CDC, virüsle mücadele kılavuzunu, cerrahi maskenin üzerine takılan bez  bir maskenin, ilk takılan maskedeki boşlukları kapatarak daha koruyucu  olabileceği şeklinde güncelledi. Ancak diğer yandan, çalışmanın net sonuca  ulaşmasını engelleyen pek çok etkenin olduğu bildirildi.
 
Araştırmada yalnızca bir markaya ait cerrahi ve bez maskeler  kullandıklarını belirterek her marka maskede aynı sonucun alınıp alınmayacağını  bilmediklerini dile getiren araştırmacılar, her ne olursa olsun, oranlar farklı  dahi olsa çift maske takmanın, virüse karşı daha fazla koruma sağlayacağı  konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.

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ABD çift maske bulaşıcı Covid-19
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