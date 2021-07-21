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Çift maaş ve toplu ödeme... Resmen açıklandı! SGK, SSK, Bağkur, emekli milyonları ilgilendiriyor
Milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Tek tek açıklandı. Detaylar belli oldu. SGK, SSK, Bağkur, emekli hepsini kapsıyor. Çift maaş ve toplu ödeme müjdesi verildi. Emeklilikte yeni dönem... Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017'de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), TES durumuna getirilmesi de planlanıyor. İki sene içersinde döneme girecek 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) ile çifte maaşın önü açılacak. TES'e en büyük katkıyı devlet yapacak. İşçiden simgesel bir prim kesintisi alınacak. Sisteme işverenin de uygun oranda katkısı sağlanacak.