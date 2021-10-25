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Çift maaş imkanı! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışanlar alıyor
Çift maaş imkanından pek çok kişi yararlanıyor. 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışanlar iki maaş birden alabiliyor. Hem kadın hem de erkekler bu imkandan yararlanabiliyor. Haberdar olmayanlar hakkı olduğun halde başvuruda bulunmadıkları için çift maaş alamıyorlar. İki maaş birden almak için bazı şartların bulunması gerekiyor.