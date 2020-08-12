12 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.115 0.48 EURO 8,6310 1.75
USD 7,3100 1.46 ALTIN 454,580 2.66
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çift başlı buzağı şaşırttı! Görmek için sıraya giriyorlar

DHA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 16:14 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 16:16

Endonezya’da dünyaya gelen, çift başlı bir buzağı görenleri şaşırttı. İki başlı buzağının dört gözü, iki ağzı olmasına rağmen sağlıklı olduğu açıklandı.


Endonezya'da tıp dünyasını da şaşırtan bir olay yaşandı. Ülkenin Doğu Java iline bağlı Pondok Wuluh Köyü'ndeki çiftlikte pazar günü dünyaya gelen iki başlı buzağı görenleri şaşırttı. Çift başlı buzağı, her iki ağzından da süt emerek, besleniyor.
 
KÖYLÜLER GÖRMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
 
Köylülerin merak ettiği çift başlı buzağı görmek için kilometrelerce kuyruk oluşturduğu ifade edildi. İki başlı buzağın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yerel halk, iki başlı buzağının kendilerine şans getirdiğini belirtti. Buzağının sahibi çiftçi ise, yavru hayvanı vitaminlerle beslediklerini belirterek, ölmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.
 
 
 

ETİKETLER

Endonezya çift başlı buzağı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.