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Cicişlerin hediyeleri olay oldu! Satıp...

Cicişlerin hediyeleri olay oldu! Satıp... Sosyal medyada paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettiren Esra-Ceyda Ersoy kardeşler bu sefer de dudak uçuklatan hediyeleriyle gündem oldu.
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