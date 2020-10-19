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Çiçek Taksi'nin Abuzer'i Selim Erdoğan cezaevinden çıktı! 'Herkes ikinci bir şansı hak eder'
2017 yılından beri uyuşturucu suçundan cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan cezaevinden çıktı. Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Abuzer Edalı karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu "Gençlerimiz uyuşturucudan uzak dursun, kullananlarla da görüşmesin… Ben hata yaptım ve çok pişmanım" dedi.