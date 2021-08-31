Çiçek hastalığı hala var mı, su çiçeği aynı şey midir?

Çiçek hastalığı, insanlarda ve hayvanlarda gözlemlenebilen bir hastalıktır. Çiçek hastalığı, her yaş grubunda kişide gözlemlenebilir. Su çiçeği ise, daha çok 15 yaş altı çocuklarda gözlemlenir. Su çiçeği ile çiçek hastalığı birbirine çok benzese de, su çiçeği genellikle gövdede gözlemlenirken çiçek hastalığı ise, tüm vücut üzerinde gözle görülür bir şekilde yayılım gösterir.

Çiçek hastalığı, virüs kökenli bir hastalıktır. Bu hastalık, çok bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri ise, gözle görülebilen niteliktedir. İnsanlık hayatı boyunca bu hastalık ile çok fazla uğraşmıştır. En fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında yer alan çiçek hastalığı, sıkça su çiçeği ile karıştırılıyor.

Çiçek Hastalığı Hala Var mı?

Çiçek hastalığı, variola ismi ile bilinen bir virüsün neden olduğu çok ciddi bir hastalıktır. Çiçek hastalığı adını ise, hastalık sırasında meydana gelen içi irin ile dolu kabarcıktan alır. Çiçek hastalığı ise en son 1976 yılında gözlemlenmiştir. Çiçek Hastalığı, 1976 yılında Somali ve Etiyopya'da 2 adet çiçek hastalığı vakası çıktığının bildirilmesi ile duyuldu. Dünya genelinde başarılı aşılama programları sayesinde hastalık günümüzde tamamen ortadan kayboldu.

Çiçek Hastalığı ile Su Çiçeği Aynı Şey midir?

Çiçek hastalığı bu ismi, hastalık sırasında oluşan içi irin ile dolu olan kabarcıklardan alır. Çiçek hastalığı ve su çiçeği hastalığının isimleri birbirlerine çok benzese de bu iki hastalık da farklı virüsler sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Su çiçeği hastalığı çiçek hastalığına göre daha hafif bir şekilde atlatılır. Çiçek hastalığı, çocuklarda daha çok görülen bir hastalıktır. Variola minor ve variola major olmak üzere çiçek hastalığının iki farklı çeşidi vardır. Variola major virüsünden kaynaklanan hastalıklarda, variola Minor virüsünün neden olduğu çiçek hastalığına göre ölüm oranı çok daha yüksektir.

Çiçek hastalığı, insanlarda ve hayvanlarda gözlemlenebilen bir hastalıktır. Çiçek hastalığı, her yaş grubunda kişide gözlemlenebilir. Su çiçeği ise, daha çok 15 yaş altı çocuklarda gözlemlenir. Su çiçeği ile çiçek hastalığı birbirine çok benzese de, su çiçeği genellikle gövdede gözlemlenirken çiçek hastalığı ise, tüm vücut üzerinde gözle görülür bir şekilde yayılım gösterir.

Çiçek Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Çiçek hastalığına sahip olan kişiler, doktorlar tarafından kolaylıkla tespit edilmesi çok kolaydır. Çünkü çiçek hastalığı, kişide özel bir döküntüye neden olur. Deri üzerinde kızarıklık, sıvı ve kabuk ile içerisi ise irin dolu kabarcıklar şeklinde meydana gelir. Çiçek hastalığının diğer belirtileri ise şunlardır:

Titreme

Şiddetli Sırt Ağrısı

Yüksek ateş

Baş ağrısı

Kusma

Karın Ağrısı