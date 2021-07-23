Çiçek açmaya başladı! Koparmanın cezası 80 bin TL

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye’nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor. Yaz aylarının gelmesiyle denizlere akın eden vatandaşları uyaran Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, kum zambağının korumak gerektiğini söyledi.

Kum zambağının kıyı kumullarında yaşayan en önemli canlı türlerinden biri olduğunu söyleyen Kayıkçı, şunları söyledi:

“Kumul bitkileri, özellikle kumulun oluşumu açısından çok önemlidir. Nesli tehlike altında olan kum zambakları da kumulların özel bir türüdür. Kum zambakları, yazın en sıcak aylarında çiçek açan bir bitkidir. Temmuz ayından başlayarak, ağustos, eylül ve ekim ayının sonuna kadar bu bitkiler çiçekte kalan ve nesli tehlike altında olan bir türdür. Kum zambakları, kum oluşumunda önemli yere sahiptir, soğanlı bir bitkidir.

Bu bitkiler hem tuza hem sıcağa dayanıklı türlerdir ve üzerlerine kum geldikçe uzarlar, dolayısıyla kum tepelerinin oluşumunda çok önemli yere sahiptirler. Kum zambakları, insanların kumsalları sık kullanmasından dolayı da etkilenmektedir. Bugün ülkemizde kum zambakları, koruma altında olan türler içindedir ve kum zambaklarının ekosistemine zarar vermek yaklaşık 80 bin TL'ye kadar cezası olan bir eylemdir. Tabi biz sadece cezası olduğu için değil, hem binlerce yılda oluşan kıyı kumullarını korumak hem de kum zambakları pek çok canlı için de önemli bir bitki olduğundan korumamız lazım.”

'KUM OCAKLARI, BİTKİYE BÜYÜK ZARAR VERDİ'

Hatay’daki en büyük sıkıntının kumullara verilen tahribat olduğunu söyleyen Kayıkçı, “Zamanında, kıyılar kum ocakları olarak kullanıldığından ve inşaatlarda denizin kumunun kullanılması, bu bitkilere ciddi zarar vermiştir ve onları tehlike altına sokmuştur. Doğada şöyle bir gerçek var ki, doğada var olan besin ağındaki herhangi bir canlı ağdan çıkarıldığında ağda ciddi sıkıntılar ortaya çıkar ve bu yaptığınız müdahalenin, ileride doğaya nasıl bir zarar vereceğini tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla kum zambağı bitkisinin toplanması kesinlikle yasaktır. Bilimsel çalışmaları için bile bakanlıktan izin alınması gerekmektedir” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde doğada nesli tehlike altında olan türlerin izlenip korunduğunu söyleyen Kayıkçı, kum zambağını koparıp, zarar veren kişilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.