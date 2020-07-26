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Çiçeği burnunda çiftten ilk paylaşım!

Çiçeği burnunda çiftten ilk paylaşım! Kısa bir süre önce oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşamaya başlayan Cedi Osman, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.
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