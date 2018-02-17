18 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
11°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.511 0.25 EURO 4,6510 -1.33
USD 3,7490 -0.44 ALTIN 162,470 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

CIA eski direktörü itiraf etti: Seçimlere karıştık

AA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 22:49 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 22:49

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski direktörlerinden James Woolsey, Rusya'nın, ülkesindeki seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili, ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karıştığı itirafında bulundu.


Woolsey, Amerikan Fox televizyonuna, Rusya'nın, ülkesindeki seçimlere  ABD Başkanı Donald Trump lehine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmayı  yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş  hakkındaki suç duyurusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karışıp karışmadığına ilişkin  soru üzerine Woolsey, "Muhtemelen evet ancak komünistlerin iktidara gelmesini  engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi  bir amaç için." dedi.
 
Bill Clinton'un başkanlığı döneminde CIA direktörlüğü yapan Woolsey'in  sözleri, Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Her şeyi  anlatıyor." yorumuyla paylaşıldı.
 
Rusya soruşturması derinleşiyor
 
Moskova, ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini  savunsa da Amerikan istihbaratında Rusya'nın Trump lehine seçimlere müdahale  ettiği konusunda konsensüs mevcut.
 
Özel Yetkili Savcı Mueller, cuma günkü suç duyurusunda Rusya'nın  seçimleri etkileme operasyonlarının 2014 yılında başladığını iddia etti.
 
Washington DC bölge mahkemesine yapılan suç duyurusunda, Rusların 2016  başkanlık seçimleri sırasında siyasi fikirleri etkilemek için Amerikalıların  adını kullanarak sahte yollarla ilanlar satın aldığı ve sahte sosyal medya  paylaşımları yaptığı ileri sürüldü.
 
İddialar, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesine ilişkin en  doğrudan suçlamaları oluşturuyor.
 
Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları  ve Trump kampanyasıyla Rusya destekli kişiler ve kuruluşlar arasında gizli  koordinasyon olup olmadığına ilişkin iddiaları soruşturuyor.
 
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mueller'in cuma günkü  suç duyurusunda Rusya’nın seçimleri etkileme operasyonlarına 2014’te başladığının  belirtildiğine işaret ederek, bunun kendisinin başkanlığa aday olmasının çok  öncesine denk geldiğine dikkati çekti.
 
Trump, paylaşımında, "Seçimin sonuçları etkilenmedi. Trump kampanyası  yanlış bir şey yapmadı - (Ruslarla) gizli iş birliği yok." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.