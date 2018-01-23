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CIA'den flaş açıklama! Yakın zamanda...

23 Ocak 2018 Salı - 17:27 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 17:27

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin yakın gelecekte ABD topraklarına nükleer saldırı düzenleme kabiliyetine sahip olacağını söyledi.


CBS News televizyonuna demeç veren Pompeo'ya  "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ABD topraklarına nükleer saldırı kabiliyeti kazanmaya ne kadar yakın?" diye soruldu.
 
Pompeo bu soruya ''Birkaç ay içinde'' yanıtını verdi.
 
"DAHA FAZLA RİSK ALARAK ÇALŞIYORUZ'
 
CBS News sunucusu Norah O'Donnell bunun üzerinde  Pompeo'ya aylar önce de aynı sözleri kullandığını hatırlatınca CIA Direktörü, "Bu doğru. Umarım bir yıl sonra aynı şeyi yine söylerim" dedi.
 
ABD hükümetinin, Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik nükleer saldırı kabiliyeti kazanma süresini uzatmak için titizlikle çalıştığını da kaydeden Pompeo, "CIA'in bir yıl önce yapamadıklarını bugün yapıyoruz. Artık daha fazla risk alarak çalışıyoruz" dedi.

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