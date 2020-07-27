CHP yönetiminde bir ilk! Partinin yeni vitrini belirlendi

CHP 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde delegeler partinin yeni vitrinini belirlemek için oy kullandı. Parti Meclisi’ne (PM) 222 kişi adaylık başvurusu yaparken, Kılıçdaroğlu’nun PM için 80 isim önerdiği anahtar listesi belli oldu. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde 19 yaşındaki Esra Dirican ve başörtülü Sevgi Kılıç dikkat çekti.

‘Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, 1357 delege PM ve Yüksek Disiplin Kurulu’nu (YDK) belirlemek için oy kullandı. Delegeler CHP Parti Meclisi ve 8’i Kültür ve Bilim Platformu’ndan olmak üzere toplamda 60 kişi ve 15 kişilik YDK için ise ayrı ayrı oy verdi.

PARTİ MECLİSİNE 222 BAŞVURU

Sabah saatlerinde başlayan adaylık başvuruları öğlene doğru sona erdi. 222 kişi PM için başvuruda bulundu. PM’nin 52 asil üyeliği için 2018 yılındaki kurultayda 488 kişi başvurmuştu. Bunun üzerine PM adaylığı için 10 delegenin imzası şartı konulmuştu. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için 2018’de 108 aday başvururken, dün 47 başvuru yapıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN LİSTESİ

Listenin kesinleşmesi ile birlikte Kılıçdaroğlu’nun 60 kişilik PM üyeliği için öneride bulunduğu anahtar liste de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun önerdiği anahtar liste 80, Bilim, Kültür, Sanat Platformu (BKSP) listesi 12 ve YDK listesi 15 kişiden oluşuyor.

24 KADIN, 10 GENÇ

PM için 80 kişilik anahtar listede 24 kadın aday, 10 genç aday, 12 kişilik BKSP anahtar listesinde ise 3 kadın aday yer aldı. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun toplam 92 kişilik anahtar listesinde 27 kadın aday, 10 genç aday bulundu. Yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü de anahtar listede yer aldı.

BİLİM-KÜLTÜR SANAT LİSTESİ

PM’nin 8 asil üyesi ise Bilim Kültür Sanat Platformu’ndan (BKSP) seçiliyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun BKSP üyeleri için hazırladığı 12 kişilik anahtar listeden 8’i PM asil üyesi oluyor. Kılıçdaroğlu’nun listesinde sanatçı Onur Akın, Prof. Örsan Öymen, Prof. Tarık Şengül gibi isimler yer aldı.

İŞTE ANAHTAR LİSTE

YDK listesi

Uğur Bayraktutan, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Bülent Maraklı, Ahmet Örsen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Garip Erdoğan, Bülent Yücetürk, Saniye Gül Barut, Doğuşcan Aygün, Yiğit Acar, Gülşah Deniz Atalar.

BKSP

Lale Karabıyık, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Ali Rıza Erbay, Aylin Yaman, Örsan Kunter Öymen, Hüseyin Tarık Şengül, Onur Akın, Baran Seyhan.

NAZLIAKA DA ADAY

Atatürk resminin indirilmesi tartışması nedeniyle partiden 2016 yılında ihraç edilen ve yerel seçimlerin ardından affedilen eski CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka PM adayı oldu. Ancak Nazlıaka anahtar listede yer almadı.

BERBEROĞLU’NUN AVUKATI LİSTEDE

Yüksek Disiplin Kurulu listesinde de CHP’nin hükümlü eski milletvekili Enis Berberoğlu ’nun avukatı Yiğit Acar ile eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk yer aldı.

BAŞÖRTÜLÜ ADAY

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde dikkat çeken bir diğer isim İstanbul Beykoz ’dan Sevgi Kılıç oldu. Başörtülü olan Kılıç, 1993 doğumlu ve gençlik kotasından Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer aldı. Kılıç, PM’ye seçilmesi halinde CHP yönetiminde ilk başörtülü olan isim olacak.

EN GENÇ ADAY

Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesine giren adaylar arasında 19 yaşındaki Esra Dirican en genç isim oldu. Dirican, Kadir Has Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyor.

MUHALİF LİSTELER

Genel başkanlık yarışında umduğunu bulamayan parti içi muhalifler de PM seçimlerine ağırlık verdi. Muharrem İnce kanadı başta olmak üzere, İlhan Cihaner liderliğindeki ‘Gelecek İçin Biz’ grubu ve Önder Sav öncülüğündeki ‘İrade Grubu’ da kendi adaylarını liste yaparak delegeye önerdi.

VEKİLLER AĞIRLIKTA

52 asil üyelik için CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 80 kişiden oluşan anahtar listesinde 41 milletvekili yer aldı. Yer alan milletvekilleri şöyle: Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Ednan Arslan, Sezgin Tanrıkulu, Hasan Baltacı, Gürsel Tekin, Ali Mahir Başarır, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Candan Yüceer, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Ömer Fethi Gürer, Turan Aydoğan, Yüksel Mansur Kılıç, Gökhan Zeybek. Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Yunus Emre, Fethi Açıkel de BKSP’den yer aldı.

LİSTEYE GİREMEDİLER

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 60 kişilik mevcut PM listesinden 25 isme anahtar listesinde yer vermedi. Bu isimler, “Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker , Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem Oktay, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem , Fatma Güner, Gamze Pamuk Ateşli, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Haluk Pekşen, Gülçin Timur, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Gül Çiftçi, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan” olarak sıralandı.

PM’NİN YETKİLERİ

PARTİ Meclisi (PM), milletvekili ve belediye başkanı adaylarını belirlemede yetki sahibi. Ancak 2018 yılında yapılan değişiklikle cumhurbaşkanı adayını belirlemede son sözü söyleme yetkisi PM’ye verilmedi. Buna karşın PM, cumhurbaşkanı adayı belirlenirken seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına karar vermede yetkili.