CHP'yi karıştıran atamanın arkasında Abdullah Gül mü var?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'yi karıştıran İBB'deki Can Akın Çağlar atamasının ardında Abdullah Gül olabileceğine dikkat çekti. Selvi konuyla ilgili, "Can Akın Çağlar’ı CHP'ye eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Aykut Erdoğdu, 9 Ağustos 2012 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bir yanına il başkanı Oğuz Kaan Salıcı ’yı, diğer tarafına ise Sezgin Tanrıkulu ’nu alarak basın toplantısı düzenliyor. Konu, Bayrampaşa ’daki ORA AVM’ye verilen batık krediyle ilgili. Aykut Erdoğdu o sırada CHP’nin yolsuzluklarla mücadele biriminin başında bulunuyor. Erdoğdu işin peşini bırakmıyor, Meclis’te KİT komisyonunda Ziraat Bankası’nın hesaplarının görüşülmesi sırasında batık kredi olayının üzerine gidiyor. 270 milyon Euro kredi verilen ORA AVM açıldıktan birkaç ay sonra batıyor. Kredi mahkemelik oluyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN HABERİ VARMIŞ

Can Akın Çağlar, bu iddiaları gündeme getirdikten sonra Aykut Erdoğdu ile bir araya gelip konuştuklarını söyledi. Ne konuştular bilmiyoruz. Aykut Erdoğdu ise bir açıklama yapmıyor. Dün konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu. Kılıçdaroğlu, telaşlı bir şekilde, “Geçiniz o tartışmaları, geçiniz” diyerek geçiştirdi. Ama CHP’liler ikna olmuş değil. Parti bu konuyla çalkalanıyor. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun atamadan önceden haberi olduğu söyleniyor.

REFERANSI ABDULLAH GÜL MÜ?

Ama çok daha önemli bir kulis var. O da Can Akın Çağlar’ı CHP’ye öneren isimle ilgili. Can Akın Çağlar’ı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor. CHP’liler, Can Akın Çağlar’ın Ali Babacan ’ın ekibinden bilindiğini ancak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne de Abdullah Gül tarafından getirildiğini ifade ediyorlar. Can Akın Çağlar’ın Beşiktaş yönetimine girmesinde de Beşiktaşlı olan Abdullah Gül’ün referansının etkili olduğu söyleniyor.

GÜL İSTANBUL SEÇİMLERİNDE DE ETKİLİYDİ

Abdullah Gül, İstanbul seçimlerinde aktif olarak devredeydi. Kılıçdaroğlu’na sağdan da oy alabilecek bir aday çıkarması fikrini o telkin etmişti. Muhafazakâr bir üniversite rektörü düşünülüyordu ama tanınırlığı yoktu. Ondan vazgeçildi. O sıralarda Gül’ün, 2018 yılı Kasım-Aralık ayında ‘Ekrem İmamoğlu aday olacak’ dediği duyulmuştu. Abdullah Gül seçim sürecinde de aktif olarak devreye girmiş muhafazakâr Kürtlerin, HDP’lilerin, Saadet Partisi tabanının ve bugün DEVA ve Gelecek Partisi şemsiyesi altında toplanan kırgın AK Partililerin ikna edilmesinde etkili olmuştu.

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