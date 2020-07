CHP'yi karıştıran atamanın arkasında Abdullah Gül mü var?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'yi karıştıran İBB'deki Can Akın Çağlar atamasının ardında Abdullah Gül olabileceğine dikkat çekti. Selvi konuyla ilgili, "Can Akın Çağlar’ı CHP'ye eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

KILIÇDAROĞLU’NUN HABERİ VARMIŞ

Can Akın Çağlar, bu iddiaları gündeme getirdikten sonra Aykut Erdoğdu ile bir araya gelip konuştuklarını söyledi. Ne konuştular bilmiyoruz. Aykut Erdoğdu ise bir açıklama yapmıyor. Dün konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu. Kılıçdaroğlu, telaşlı bir şekilde, “Geçiniz o tartışmaları, geçiniz” diyerek geçiştirdi. Ama CHP’liler ikna olmuş değil. Parti bu konuyla çalkalanıyor. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun atamadan önceden haberi olduğu söyleniyor.

REFERANSI ABDULLAH GÜL MÜ?

Ama çok daha önemli bir kulis var. O da Can Akın Çağlar’ı CHP’ye öneren isimle ilgili. Can Akın Çağlar’ı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor. CHP’liler, Can Akın Çağlar’ın Ali Babacan ’ın ekibinden bilindiğini ancak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne de Abdullah Gül tarafından getirildiğini ifade ediyorlar. Can Akın Çağlar’ın Beşiktaş yönetimine girmesinde de Beşiktaşlı olan Abdullah Gül’ün referansının etkili olduğu söyleniyor.