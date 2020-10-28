CHP ve DSP'li iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Ak Parti'mizde gönül birliğimiz artarak devam ediyor; Tekirdağ/Marmaraereğlisi İlçe Belediye Bşk Hikmet Ata ve Kırklareli/Evrensekiz Belde Belediye Bşk Mustafa Nalbant partimize katıldı. Hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
#AkParti'mizde gönül birliğimiz artarak devam ediyor;— Bülent TURAN (@turanbulent) October 28, 2020
??Tekirdağ/Marmaraereğlisi İlçe Belediye Bşk Hikmet Ata
??Kırklareli/Evrensekiz Belde Belediye Bşk Mustafa Nalbant
Partimize katıldı. Hayırlı olmasını diliyoruz.