CHP ve DSP'li iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı DSP’li Hikmet Ata ve Kırklareli Evrensekiz Belde Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Nalbant, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Ak Parti'mizde gönül birliğimiz artarak devam ediyor; Tekirdağ/Marmaraereğlisi İlçe Belediye Bşk Hikmet Ata ve Kırklareli/Evrensekiz Belde Belediye Bşk Mustafa Nalbant partimize katıldı. Hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.