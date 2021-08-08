CHP'nin Mehmet Şimşek'e cumhurbaşkanı adaylığı teklifi yaptığı iddia ediliyor

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için AK Partili bir isimle temas kurduğu konuşuluyordu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, o ismin eski AK Partili Mehmet Şimşek olduğunu iddia etti.

"YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞTÜLER"

"EN ÖNEMLİ KRİTER KÜRT KÖKENLİ OLMASI"

Daşdemir’e göre Mehmet Şimşek AK Parti’de yer alması ve Kürt kimliğiyle öne çıkıyor. Daşdemir konuyla ilgili, "En önemli kriter Kürt kökenli olması. İkinci olarak AK partili ve Kürt kökenli olması. Görüşüldüğünü ve kendisiyle temasa geçildiğini duydum" dedi.