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CHP'nin Meclis başkanı adayı Haluk Koç oldu

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:06 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 14:06

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM başkan adayı Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.


CHP'nin TBMM başkan adayı Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.
 

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Cumhuriyet Halk Partisi TBMM başkan adayı Haluk Koç
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