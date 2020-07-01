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CHP'nin Meclis başkanı adayı Haluk Koç oldu
01 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:06 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 14:06
Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM başkan adayı Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.
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