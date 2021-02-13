CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Muharrem İnce'nin istifası ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

“40 yıldır CHP’ye emek vermiş CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir arkadaşımızın ayrılması parti açısından da bizim açımızdan da üzücü bir tablodur. Bunu hiç bir siyasi parti istemez. Keşke olmasaydı. CHP’nin birliğe, dirliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde bu ayrılık doğru değildir. Genel merkez yöneticileri bu arkadaşlarımızın ayrılmaması için özenle bir çaba sarfedebilirdi. Bu eleştirim sayın İnce ve ayrılan üç milletvekili için değil, teşkilatlardaki sizden bizden anlayışı CHP’yi rahatsız eden bir anlayıştır. CHP Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu’nun fıtratında böyle bir şey yoktur. Bu sizden bizden anlayışını CHP yöneticileri derhal terketmelidir. Sayın İnce’nin gerekçeleri çok doğru gerekçeler değil. CHP sayın İnce 2018’de Cumhurbaşkanı adayıyken ekseni neyse bugün aynı eksende. Yönetim biçimiyle ilgili haklı eleştirileri olabilir bunu elbette parti içinde yapabilirdi ama böyle kritik bir süreçte ayrılık doğrusu CHP’ye zarar vermiştir.”

‘Yöneticiler gelir, gider’

- Zarar derken?

“Psikolojik bir zarar yoksa böyle bir rey olarak değerlendirmek istemiyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte vatandaş, CHP tabanı nasıl davranacak, nasıl karar alacak bugünden onu tarif etmek mümkün değil. Ama geçmiş döneme baktığımızda CHP’de zaman zaman ayrılanların çok ciddi bir sonuç aldığını görmedim, bu olmuyor. Ben hem CHP Genel Merkezi’ne hemde sayın İnce’ye ya da sayın İnce gibi CHP’den kopup parti kurmak isteyenlere buna sayın Sarıgül dahildir şunu söylemek istiyorum. Bir partide insana verebilecek ne varsa verildi bu arkadaşlarımıza. Sayın Sarıgül’e de verildi, sayın İnce’ye de verildi. Bu partinin kurumsal kimliğine hepimizin vefa borcu var. Yöneticiler gelir, gider. Ben 6 tane Genel Başkan değiştirdim. Herkese şunu hatırlatmak istiyorum sayın Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı yolunu açan, sayın Melih Gökçek’e Ankara ’da belediye başkanlığının önünün açan 1992-93’de soldaki üç tane siyasi parti SHP, DSP ve CHP’nin ayrılıkları olmuştur.”

“Şu haksızlığı yapmayalım. Sayın Genel Başkanımız sadece bizler değil sıradan vatandaşların bile çok kolay ulaştığı tek genel başkandır. Sayın İnce’nin genel başkana ulaşamaması söz konuzu olamaz. Bu mümkün değildir. Velevki böyle bir şey varsa bile bu 40 yıllık emek verdiğin bir siyasi partiyi, yuvanı terketmeni gerektiren bir neden değildir.”

‘Kolay gelen kolay gider’

- Kılıçdaroğlu’nun listeye koyduğu Mehmet Ali Çelebi de zehir zemberek açıklamalar yaptı giderken?

“Kolay gelen kolay gider diyeceğim ama diyemiyorum. Arkadaşlarıma şunu hatırlatmak isterim ben uzun yıllar çocukluğumdan itibaren partide emek vermiş çalışmış her kademede görev yapan bir insanım. 17 yıl sonra kurultay delegesi olduğumda çok sevinmiştim. 17 dakika içinde vekil olursanız bunu arkadaşlarım için söylemiyorum siyasetin geneli için söylüyorum, atamalı sistemle kolay geliyorsunuz ve kolay gidiyorsunuz. Kolay gelinmemeli ve kolay gidilmemeli. Bunun içinde yapılması gereken inisiyatifi millete bırakacağız. Sayın Çelebi’nin elbette parti yönetimiyle ilgili sıkıntıları, eleştirileri olabilir ama partinin ekseniyle ilgili olanları hiç doğru değildir. Sayın Çelebi milletvekili adayı olduğu, PM üyesi olduğu dönem CHP Genel Başkanı’nın siyasal düşüncesi, CHP’nin ideolojik ekseni neyse bugünde aynı hiç değişmemiş. Başka gerekçeler söyleyebilirsiniz, şu andaki yönetim biçimi bizi rahatsız ediyor, biz dışlanıyoruz diyebilirsiniz, bunlar kabul görebilir bunlara anlayış gösterebilirim ama ‘biz daha Atatürkçüyüz’ derseniz haksızlık olur. Hepimize olur.”

- Peki ya İnce’ nin ayrılmasıyla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hesapları değişti iddiaları. CHP artık CHP’li birini aday göstermek zorunda deniliyor?

“Bu sistemin ruhu öyle bir şey önünüze koyuyorki 50 artı 1’ i almak zorundasınız. Durum böyle olunca CHP’nin şöyle bir sorumluluğu var. CHP aynı zamanda Millet İttifakı’nın lokomotifi olan bir siyasi parti daha farklı sorumlu davranmak zorunda. Yani hem hiçbir arkadaşımızı kaybetmeyeceğiz aynı zamanda Millet İttifakı’nı da zedelemeyeceğiz. Hatta mümkünse ittifaka yeni siyasi partileri, siyasi hareketleri de dahil etmek gibi bir görevimiz var. Böyle olunca da elbette CHP’nin adayı var ona hiçkimsenin tereddütü olmasın ama koşullar öyle bir noktaya getirir ki tek adayla çıkmak zorunda kalırsınız. O zaman tabiki ittifaktaki siyasi partilerin de gönül rızasıyla aday belirlenebilir. Hayır koşullar her siyasi parti kendi adayını çıkaracak derse zaten CHP’nin adayı hazır o konuda hiçkimsenin tereddütü olmasın.”

İttifakın oy vereceği isim

- CHP’nin adayı belli anlamında mı?

"Evet, hazır ama isim veremem”

- Nasıl biri tarif eder misiniz?

“Tarif etmeyeyim, tarif genel başkana düşer bana düşmez ayıp olur.”

- CHP’li biri yani?

“Kesinlikle. CHP’li, aynı zamanda Millet İttifakı’ndaki siyasi partilerin de rahatsız olmayacağı rahatlıkla oy verebileceği bir şahıs olduğunu söyleyebilirim. Ama koşullar birinci turda tek aday olsun olursa tabi bu isim değişebilir o zaman.”

- Kılıçdaroğlu değil diyebilir miyiz?

“O konuda ben bir şey söylemeyeyim...” (Tunca Bengin- Milliyet)