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CHP Milletvekili Gürsel Erol koronavirüse yakalandı

İHA |  19 Kasım 2020 Perşembe - 1:21 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 1:21

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı.


Elazığ’da bulunan Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücud kırgınlığı hissedince Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı. Hastene de yapılan test sonrası Erol’un Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.
 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim”dedi.

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CHP Elazığ Gürsel Erol
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