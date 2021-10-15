CHP liderinin TCMB ziyareti... Kavcıoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'nun açıklamalar şu şekilde:

Bu sabah bizden randevu istedi. Biz de uygun şekilde teşekkür edip randevu verdik. Sağolsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası bu ülkenin en gözde, en güzide kurumalarından birisidir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim.

Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolar a yaklaşmıştır. Herkesin bu rakamları açıklaması Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacaktır. Rakamların da herkese bunlar son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek rezerv artmıştır ve bu ülkemizin gücünü göstermektedir. Kendilerine bunları anlattık.

Onlar da sağolsun dinlediler. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Döviz Kuru dünyada da şu an doların diğer paralar karşısındaki güçlü gelişimi önemli, hepsi etkiliyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Sabah kendileri aratılar, randevu istediler. Biz de sonuçta öyle bir talebin gelmesini önemli bulduk

GÖREVDEN ALMA TALEBİ KİMDEN GELDİ?

Bir kısmı arkadaşların, bir kısmı bizim tercihimiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı varmış gibi yansıtılması MB'yi yıpratıyor. MB'nin rakamları açık ve nettir. MB'yi bu kadar çok konuşulur şekilde eleştirmek doğru değil, herkesi daha sağduyulu olmaya çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu ve vekil arkadaşlarla hemfikiriz. Kendilerinden de rica ettiğimde olumlu karşıladılar. Biz MB'yi ve yaptıklarını anlattık. Kafalarınsa soru işaretleri varsa arayabileceklerini anlattık.

TCMB yıllardır faiz indirip arttırıyor. Bu arkadaşlar yıllardır burada görev yapıyorlar. Bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Biz PPK olarak bu hafta tamamen 21'ine kadar teknik ekiple çalışacağız, verileri, gelişmeleri analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz. Kendi içimizde tartışıyoruz, doğal. Bir karar açıklıyoruz. Bu MB'nin kararı. Bugüne kadar pek çok arkadaş görevden ayrıldı, bundan sonra da ayrılabilir. Bunun altında bir şey aramak doğru değil. Süreç içinde gelişen bir görev değişimidir.

Üzerimize sorumluluk düşüyorsa gereğini yerine getiririz. Gelişmelere tek bir bakış açısıyla bakmak doğru değil.

21'inde ülkemiz için en hayırlı karar neyse en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın

Rezerv tanımı diye kullanılıyor. Ne olduğu açık. Bizim rezervlerimiz de bu tanıma uygundur. Türkiye'nin 125 milyar Dolar, ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasında geldik. Bu Türkiye açısından çok önemli. Eksiye düşürmek için herşeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Sayın Kılıçdaroğlu'na da izah ettik, onlar da makul karşıladılar.