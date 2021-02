CHP lideri Kılıçdaroğlu: Üniversitede yöneticiler seçimle gelmeli

'ÜNİVERSİTEDE YÖNETİCİLER SEÇİMLE GELMELİ'

Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere değinen Kılıçdaroğlu, üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi:"Bilgi üreten üniversiteler bir ülkenin en büyük güvencesidir. Üniversite toplumu geleceğe taşıyan kurumdur. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumdur. Üniversitede yöneticiler seçimle gelmeli. Üniversitede rektörü niçin seçemiyoruz? Bu yasağı da darbeciler getirdiler. Şimdi o darbe hukukunu bu beyler pekiştiriyor. Senin o zaman Kenan Evren 'in kafasından ne farkın var? Demokratik ve barışçıl bir gösteri yapıyor öğrenciler, Anayasa 'ya uygun. Gençleri anlayamıyorlar. Her üniversitenin bir kültürü vardır. Üniversite öğrencilerine her türlü haksızlığı yaptılar. 'Terörist' dediler, 'yılan' dediler. Emin olun yılan, 'yılan' diyenlerden daha akıllı. Ne demek terörist? Saygın hocalardan Ayşe Buğra 'ya söyleyen kişinin makamına asla yakışmayacak söylemleri rahatlıkla dile getirdiler. Ayşe Buğra, sadece bizim ülkemizde değil dünyada bilinen saygın bilim insanlarından birisi. Ne yaptı Ayşe Buğra? Osman Kavala'nın eşiymiş. Osman Kavala zaten haksız yere içeride tutuluyor. Siz zaten adalet kavramından uzaklaşmışsınız."