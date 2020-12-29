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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Selda Taş ve Aylin Sözer cinayetlerine tepki

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 20:45 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 20:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerine ilişkin, "Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim  görevlisi Aylin Sözer ve eşi tarafından öldürülen Selda Taş ile ilgili sosyal  medya hesabından açıklama yaptı. İki güzel insanın daha ömrünün baharında katledildiğini belirten Kemal  Kılıçdaroğlu, "Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek  zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü  desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
 

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu tepki
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