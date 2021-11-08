CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş hamlesi!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı'nda adaylık krizi yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son hamlesiyle birlikte ortalık iyice ısındı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için en önemli hamlelerinden birini yaptı. “Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum” dedi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı içindeki adaylık krizinin detaylarını köşesinde paylaştı. Selvi, "CHP lideri çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, sizin cumhurbaşkanı adaylığınıza karşıyım mesajını verdi." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın önünü kesmek için, cumhurbaşkanı oldukları takdirde belediye başkanlığının AK Parti ’ye geçeceği gerekçesini öne sürdü.

TEVFİK GÖKSU FAKTÖRÜ

Zaten CHP kulislerinde, “İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa Belediye Meclisi’nde çoğunluk olan Cumhur İttifakı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu seçer. Tevfik Göksü belediye başkanı olunca İmamoğlu aleyhinde kullanılabilecek dosyaları ortaya çıkarır. İmamoğlu’na kök söktürür” diye konuşuluyordu.

İMAMOĞLU’NUN KULAĞINA GİTMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun gerekçesi Ekrem İmamoğlu’na iletildiğinde çok sert tepki göstermişti. Yakın çevresine, cumhurbaşkanı adaylığının engellenmesi için üretilmiş bir senaryo olarak değerlendirmişti.

KAYYUM ATARIZ

Hatta kulislerde, İmamoğlu’nun yakın çevresine, “Bu benim cumhurbaşkanı adaylığımı engellemek için üretilmiş bir gerekçe. Ama samimi bir gerekçe değil. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Tevfik Göksu’nun yerine kayyum atarsın. O iş biter” dediği konuşuluyordu.

Peki Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı defteri kapandı mı?

İMAMOĞLU BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ

Kılıçdaroğlu’nun amacı bu. Cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği masa kurulmadan önce İmamoğlu ve Yavaş’ı denklem dışına çıkarmak istiyor. Ama Ekrem İmamoğlu bitti demeden bu iş bitmez. Meral Akşener bitti demeden bu iş bitmez. HDP bitti demeden bu iş bitmez. Temel Karamollaoğlu bitti demeden bu iş bitmez.

Kılıçdaroğlu da bunun bilincinde. O nedenle, ”Kafamda soru işaretleri var” diye kendine manevra alanı bırakmaya çalışıyor.

ADAY KILIÇDAROĞLU MU?

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği net. “Bana sorulduğunda ‘Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir’ dedim. Talep gelirse olunur” demişti.

Zaman Kılıçdaroğlu’nun lehine işliyor. Ama bu göstergeler, kesin olarak Kılıçdaroğlu aday olacak anlamına gelmiyor.

1- Akşener, Karamollaoğlu ve HDP ne diyecek? Çünkü üçü de Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmıyor.

2- Ekrem İmamoğlu kabullenip köşesine çekilecek mi? Bence teslim olmayacak.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYABİLİR

3- Daha da önemlisi Kılıçdaroğlu seçilemeyeceğini görürse buna rağmen aday olmayı göze alabilecek mi? Kılıçdaroğlu, kazanamayacağını görünce son anda aday olmayabilir.

‘ERDOĞAN ÖLDÜ’ KAMPANYASINDA MASON BAĞLANTISI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın , sosyal medya üzerinden yürütülen “Ölmüş, öldü, öldü mü?” şeklindeki kampanyalar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bağlantılar ortaya çıktı. 3 Kasım Çarşamba günü ise sosyal medya üzerinden, “#ölmüş#öldü#öldümü” Hashtag’ı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öldüğünü iddia ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öldüğü yönündeki iğrenç kampanyada ilginç bağlantılar tespit edildi.

ONE MINUTE İLE BAŞLADI

Bu bağlantılara geçmeden önce bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman ’da, “Biz ‘one minute’ dedikçe kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor” dedi.

FETÖ’nün Erdoğan ve bakanlarla ilgili telefon dinlemeleri incelendiğinde ‘One minute’ten sonra başladığı tespit edilmişti. ‘One minute’ten sonra FETÖ’ye Erdoğan’ı devirme görevi verildiği ortaya çıktı.

Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar Erdoğan’ı tasfiye etmek için her yola başvurdular. Ama bunu sadece FETÖ yapmadı. İçinde FETÖ’nün de yer aldığı Erdoğan karşıtı bir ittifak oluşturdular.

AMAÇLARI

Bu kirli ittifak, son dönemlerde ise Erdoğan’ın sağlığını hedef aldı. Amaçları, Erdoğan hasta, Erdoğan öldü diyerek Erdoğan yönetemiyor algısını oluşturmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, “Bu ülkede devlet başkanı üzerinden ya da öldü, ölecek şeklinde hayatı üzerinden yürütülen kampanyalar psikolojik harp unsurudur. 2011 yılından bu yana bu iddia her yıl belirli aralıklarla ortaya atılan bir psikolojik savaş yöntemidir. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu kez öldü, ölmüş diye yürütülen algı operasyonundaki amaç ise iktidardan gitti gidiyor şeklindeki kampanyaya malzeme oluşturmak amaçlı” dedi.

O İSİM TESPİT EDİLDİ

Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili olarak sosyal medyada “Öldü” kampanyasını başlatan hesaba. “Sarp” isimli ya da rumuzlu ve “@sarponline” adlı kullanıcının Twitter profilinin “#ölmüş” başlıklı olduğu ve gece 01.30’dan itibaren, ”#ölmüş#öldümü#öldü” şeklinde paylaşımlar yaptığı belirlendi. “Sarp” isimli kullanıcının Erdoğan’la ilgili “öldü, ölmüş, öldü mü?” şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiği belirlendi.

BÜYÜK MASON LOCASI

Erdoğan’la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda “Büyük Mason Locası”nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan’ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.

Bu sorunun cevabını aradığımda, “Mason locaları, Erdoğan’ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız mesajını vermek istemiş olabilirler” yanıtını aldım.

KİRLİ İTTİFAK

Görüldüğü gibi Erdoğan’ı tasfiye etmek için kirli bir ittifak söz konusu.

Davos’ta ‘One minute’ çektiği tarihten itibaren Yahudi lobisinin hedefinde. FETÖ darbe ile devirmek istedi. Şimdi bir de mason parmağı ortaya çıktı.

Erdoğan’a karşı yürütülen psikolojik savaşın arkasında nasıl bir kirli ittifak olduğunu gördünüz mü?

Erdoğan gitsin diyenlerin masonlara ait hesaplardan, ”Erdoğan öldü” diye kampanya yapılmasına verecekleri yanıtı merak ediyorum.