CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay ve erken seçim çıkışı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek tek açıkladı. Kurultay yapılacak mı, cumhurbaşkanı adayı için kafasında isim var mı? Erken seçim istiyor mu?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz ve açık havada yapılacak kurultayın tarihi yaklaşıyor ama hâlâ kurultayın ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki tartışmalar sürüyor. Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultaya dair merak edilenleri sordu. İşte o yazı...

Kılıçdaroğlu çok açık ve net bir şekilde “Kurultay ertelenmeyecek” dedi. CHP Lideri’nin erken seçim ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise çarpıcı açıklamaları oldu.

KURULTAY ZAMANINDA YAPILACAK

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ilk olarak “Kurultay ertelenecek mi, yoksa zamanında mı yapılacak?” diye sordum.“Hayır, kurultayın ertelenmesi söz konusu değil. Kurultayı arenada, kapalı bir salonda yapacaktık. Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, ‘Kapalı mekân uygun olmaz’ dedi. Bilkent Odeon’u seçtik. ‘Açık havada herhangi bir sorun yok’ dedi. O nedenle kurultayımızı açık havada, Odeon’da yapacağız. Herhangi bir ertelenme yok.”

Kurultayın ertelenme talepleri CHP’nin MYK toplantısında da ele alınmış. Ama ertelemeye gerek olmadığı sonucuna varılmış. Pandemi nedeniyle de seyircisiz kurultay yapılması konusunda karar kesinleşmiş. CHP yetkililerinden edindiğim izlenime göre seyircisiz kurultay konusundaki tartışmalara son nokta konulmuş.

KURULTAYIN İSMİ

CHP kurultaylarının bir özelliği var. Her kurultaya bir isim veriliyor. Kılıçdaroğlu’na bu kurultaya ne isim verildiği sordum. “İktidar kurultayı” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu’ndan sözlerini biraz açmasını istedim. “Kurultayda, kamuoyuna önce iktidar olduğumuzda neyi hedefliyoruz, onu anlatacağız” diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, kurultayda bu aşamada kadrolardan ziyade ilkeleri önplana çıkaran bir konuşma yapacak. Peki bu ilkeler neler olacak? Kılıçdaroğlu bu soruma “Güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejim, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, güçler ayrılığı ilkesinin sağlanması gibi ilkelerle yola çıkacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıl var ancak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına dönük değerlendirmeleri şimdiden başladı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isimleri gündemden düşmüyor. “Kılıçdaroğlu da aday olabilir” deniliyor. Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu isimlerini hatırlattıktan sonra Kılıçdaroğlu’na “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bir kimseye angaje misiniz, sizin aklınızda bir isim var mı?” diye sordum.

“Hayır, hayır. Çok erken bu tür tartışmalar için. Ne ortam ne zemin, hiçbir şey yok. Yani tamamen yapay bir tartışma” karşılığını verdi. Daha önceki konuşmamızda da Kılıçdaroğlu kimseye angaje olmadığını, kimseye bu konuda söz vermediğini söylemiş ve Cumhurbaşkanlığı tartışmasını erken bulduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı konusundaki tartışmaları erken buluyor, bu konuyu ortaya atarak ‘millet ittifakı’nda farklı tartışmalara kapı açmak istemiyor.

PARTİ MECLİSİ NASIL OLUŞACAK?

CHP kurultayında parti meclisine girmek için büyük bir yarış yaşanacak. Burada Kılıçdaroğlu’nun iradesi belirleyici olacak. CHP Lideri’ne parti meclisine yönelik üst üste sorular sordum.

Henüz parti meclisi üzerinde çalışmadığını söyledi. Kafası daha çok ülke sorunlarıyla meşguldü.

“Parti meclisi üyeliğinde illa şu olsun ya da bu olsun diye bir şey yapmıyorum. Partililerimiz gelecek, 60 kişiyi seçecekler” diye konuştu. Kılıçdaroğlu geçen kurultayda parti meclisinin iki katı isim önermiş, daha sonra anahtar liste çıkarmıştı. Böyle bir yönteme başvurup başvurmayacağını sordum. “Daha hiç onları düşünmedim, çünkü Türkiye’nin gündemi çok yoğun. Çok değişik çevrelerle günde iki-üç kez, Zoom’un bize sağladığı imkânla görüşüyoruz. Ülke sorunlarını tartışıyoruz. Parti meclisi için 52 kişilik liste mi olur, 104 kişilik liste mi olur, onları belki çok sonra arkadaşlarla bir araya geldiğimizde konuşuruz” karşılığını verdi. Son olarak PM’de yeni isimleri görüp görmeyeceğimizi sordum. “Hiç düşünmedim, bütün samimiyetimle söylüyorum” yanıtını verdi.

ERKEN SEÇİM İSTİYOR MU?

Seçimlerin üzerinden 2 yıl geçti ama erken seçim tartışması gündemden düşmüyor. İşin bir de doğrudan Kılıçdaroğlu’nu ilgilendiren boyutu var. O nedenle CHP Lideri’ne “‘Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor’ şeklinde yorumlar yapılıyor. Siz erken seçim istiyor musunuz, Türkiye’de bir erken seçim ihtimali var mı?” diye sordum. Kılıçdaroğlu, erken seçim kararını alacak iki kişi olduğunu söyledi. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğeri ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kılıçdaroğlu’nun sözlerini noktasına, virgülüne dokunmadan aynen aktarıyorum:

“Kimsenin erken seçim istediği yok ki... Kaldı ki benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok. Erken seçimi hayata geçirecek olan Erdoğan. Yani Türkiye’de bir kişi parlamentoya hâkim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdoğan’ın vesayeti altında. O erken seçim isterse erken seçim olur, istemezse olmaz. Onu erken seçime zorunlu kılacak olan ikinci kişinin adı da Bahçeli. Yani Bahçeli, ‘Kusura bakma, sen memleketi felakete sürükledin, ben destek vermekten vazgeçiyorum’ derse, zorunlu olarak erken seçime gidilir. Onun dışında bir erken seçim yok.”

BAHÇELİ’Yİ ADRES GÖSTERDİ

Bahçeli, erken seçime karşı olduğunu açıklıyor. Seçimlerin 2023 yılında, yani zamanında yapılacağını söylüyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi adres gösterdi. Peki Bahçeli’nin böyle bir tavrını gözlemliyor mu? Kılıçdaroğlu, “Hayır” karşılığını verdi. Ama ardından, “Geçmişte yaptı, Ecevit’e yaptı, diğer dönemlerde de yaptı. Yeri geldi, ‘Ben erken seçim istiyorum’ dedi, erken seçim oldu” diye ekledi.