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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Çevre Günü' mesajı

05 Haziran 2021 Cumartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 16:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajla 'Dünya Çevre Günü'nü kutladı.


Kılıçdaroğlu mesajında, "Çevreyi korumak adına poşeti paralı yapıp, dünyanın bütün plastik atıklarını ithal eden; ağaca, denize düşman bir iktidarın döneminde 'Çevre Günü' kutluyoruz. Gerçekten kutlayacağımız zamanlar yakındır. Çevre gününüz kutlu olsun gençler" ifadelerini kullandı.
 
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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Çevre Günü
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