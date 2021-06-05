CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Çevre Günü' mesajı

Kılıçdaroğlu mesajında, "Çevreyi korumak adına poşeti paralı yapıp, dünyanın bütün plastik atıklarını ithal eden; ağaca, denize düşman bir iktidarın döneminde 'Çevre Günü' kutluyoruz. Gerçekten kutlayacağımız zamanlar yakındır. Çevre gününüz kutlu olsun gençler" ifadelerini kullandı.