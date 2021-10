CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda flaş Merkez Bankası açıklaması

Halk eğitim merkezindeki buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, memleketin kötüye gittiğini, sorunların her geçen gün arttığını, neredeyse her evde huzursuzluğun egemen olduğunu söyleyerek, "Bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz, beraber çözeceğiz. İşçisi, memuru, emeklisi, ev kadını, çalışanı işsizi hep birlikte çözmek zorundayız. Vatan bizim vatanımız, bayrak da bizim bayrağımız. O bayrak bu vatanda şanlı dalgalansın ve her evde huzur olsun. Bunun için Kars'tayım. Biliyorum Kars'ta milletvekilimiz yok ama onun kabahati Karslılarda değil CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum kabahati Karslılarda değil kabahati bizde. Biz birlikte olacağız, beraber olacağız ve İnşallah sadece Kars'ın değil Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. Beraber çözeceğiz birlikte çözeceğiz inançla çözeceğiz, kararlılıkla çözeceğiz. Bunu yaptığımız zaman göreceksin Türkiye çok daha güzel, yaşanılır bir ülke olacak ve gencecik evlatlarımız yurtdışına mı gidelim, böyle bir arayış içinde olmayacaklar. Herkesin işi herkesin aşı olacak ve bereketli bir Türkiye olacak buna inanıyorum" diye konuştu.