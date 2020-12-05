CHP lideri Kılıçdaroğlu: Kadına şiddet, erkeğin zafiyetini gösterir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP Kadın Kolları'nca gerçekleştirilen 'Yaşam Hak Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye coğrafyasında nerede bir kadın şiddete uğruyorsa, nerede kadın yardım istiyorsa kendisine derhal hem hukuki hem de psikolojik destek verileceğini belirterek, "Biz bunu yaptığımız takdirde bu ülkede kadına gerçek anlamda saygıyı gündeme getirmiş oluruz. Peki bu projeyi hayata geçirmek, kadına yönelik şiddeti engelleyecek mi? Asıl temel çözüm nerede? Asıl temel çözüm, kadınların birlikteliğinde. Asıl temel çözüm, kadınların siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarında. Bu nedenle ben bütün kadınların, belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Nedir o hedef? Kadına yönelik şiddet var, evet. Kadın mağdur oluyor, evet. Kadın yoksulluğu en derin yaşayan kişi. Eğer bir kadın çocuğunu yatağa aç yatırıyorsa o kadının dramını başka kimse anlayamaz. Kadının bu sorunlardan kurtulması ve daha güçlü olması için temel çözüm, kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır" dedi.

'HAKLARINIZI SAVUNMANIZI İSTİYORUM'

Bütün kadınlardan bir beklentisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben sizin hakkınızı savunuyorum, siyasette daha fazla olmanızı, daha çok görülür olmanızı savunuyorum. Haklarınızı savunmanızı istiyorum. Onun için yapacağınız ilk şey, Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi için çaba harcamaktır. Bir daha ifade ediyorum, siz kadınlar şiddetten mağdursanız, istismardan mağdursanız, yoksulluktan mağdursanız, eğitimden mağdursanız, o zaman yapacağınız bir şey var. Bu mağduriyetlere yol açan siyasi anlayışı bir tarafa bırakacaksınız" diye konuştu.

'KABA KUVVET, KİŞİYİ HAKLI KILMAZ'

Kadının hem yaşamda ekonomik olarak güçlü hem moral olarak güçlü olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Kimseye el avuç açan bir kadını görmek istemiyoruz. Çöp konteynerlerinden yiyecek toplayan kadınları görmek istemiyoruz. Tam tersine bu kadın evinde otururken sosyal devlet ona her türlü olanağı sağlamak zorundadır. Bunu sağlamadığınız takdirde devlet, sosyal devlet olmaktan çıkar. Kadın güçlü olduğu takdirde şiddete maruz kalmaz. Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından yapılması, erkeğin zafiyetini ve güçsüzlüğünü gösterir. Kaba kuvvet, asla ve asla kişiyi haklı kılmaz. Kişiyi haklı kılan aklıdır, mantığıdır, adalete duyduğu saygıdır. Şiddet uygulamak erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını gösterir. İnsana saygı duymadığını gösterir. Biz hep birlikte kadın, erkek hep birlikte kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılığımızı korumalıyız, mücadele etmeliyiz. Zaten bu konuda bütün davalar CHP hukuk birimleri tarafından izlenmektedir, kadın kolları tarafından izlenmektedir. Dolayısıyla biz 5 Aralık'ta, kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği bir tarihte böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı.